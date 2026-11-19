民眾黨嘉義市長候選人張啓楷被爆料四月間跑行程時在嘉市經國新城附近人行道，涉對路邊灌木叢小解，他昨鞠躬致歉說「沒有任何理由可以作為藉口」，黨主席黃國昌認同要受較高標準的檢視，應開罰最高額度；嘉市環保局決定罰一千二百元。

昨上午「鏡週刊」報導張啓楷被目擊四月十九日在新榮路永安街口時路邊小解，張啓楷出面鞠躬道歉說，「確實是自己做得不對」，當天身體不適，加上接連發生狀況，一時找不到廁所，但不論有什麼理由，這次事件讓他深刻反省，希望市民看到的是一位勇於認錯、願意改進的人，而不是逃避問題。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲下午陪張啓楷拜票，他二度鞠躬，並懇請市民給他改進的機會。黃國昌說，建議環保局依照廢清法最高額度裁罰，民眾黨態度很清楚，做錯就認錯，接受法律責任，不會硬拗；柯文哲說，市民除了關注候選人的言行，也會考量文化、經濟及城市發展等面向，應該理性思考，在投票前做出最適合嘉市的選擇。

嘉市環保局長孫意惇說，隨地便溺違反廢棄物清理法，可罰一千二百元至六千元不等，從汙染程度、汙染特性、危害程度評估，考量張啓楷初犯認錯有悔意、尿液排放量造成環境危害輕微等，決定以最低金額開罰。