基隆市長選戰引發白營內訌，民眾黨前秘書長謝立功公開挺民進黨基隆候選人童子瑋，民眾黨主席黃國昌不滿。藍綠也持續針對童子瑋碩士論文遭爆涉嫌抄襲攻防，國民黨立院黨團呼籲海洋大學啟動學倫調查，童子瑋陣營要求國民黨不要散布謠言。

黃國昌昨到基隆掃街時表示，「男子漢敢說敢當，出來說清楚講明白，謝立功你要柯文哲認什麼罪，這樣子的人，還一天到晚用民眾黨前秘書長身分在社會上走跳，我看不下去了。」至於是否黨紀處分謝立功，黃回說「我講過了，他沒那麼重要」。

面對黃國昌批評，謝立功回指自己一點都不重要，基隆的未來發展才最重要「我把對基隆未來的信任，交給了童子瑋。」童子瑋說，謝立功是民眾黨前秘書長，是基隆人也是海大前教授，自己的海洋城市發展概念讓謝教授認同，感謝照顧和支持。

國民黨立院黨團抨擊童子瑋碩士論文涉嫌抄襲中國大陸學者文獻，書記長許宇甄表示，民進黨最喜歡講「抗中保台」抹紅對手，但童的論文抄的正是民進黨天天罵的中國大陸，據比對結果，整篇文字相似度達百分之四十二，其中百分之十四點八內容與多篇中國大陸研究文獻重合，連最基本的「感謝詞」都涉嫌抄襲，僅把指導教授名字換掉，呼籲國立台灣海洋大學啟動學倫調查。

黨團副書記長王鴻薇以桃園市前市長鄭文燦為例說，鄭過去被抓包論文相似度達百分之三十點二七時，立刻承認論文有瑕疵，後來台大也撤銷其論文，鄭文燦可以，童子瑋為何不可以？

謝國樑競辦說，校方應以嚴謹、負責的態度展開獨立調查，並向社會說明調查結果，給所有海大學生及校友交代。

童子瑋競辦回應，學倫問題都有正式的學術處理管道，相關事實均有公開資料可供查證，呼籲國民黨不要散布謠言忙於作秀，這不是市民之福。