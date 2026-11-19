嘉義縣、屏東、台東公辦政見會昨登場，嘉義縣長候選人蔡易餘、吳品叡各提縣政願景，未見交鋒；拚連任的屏東縣長周春米則再批國民黨對手蘇清泉，「不要只會罵我不會生小孩」；台東縣長候選人陳瑩、吳秀華則針對財產申報、家族政治攻防，火藥味濃。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉上月在枋寮廟口開講時，指縣長周春米沒養過小孩，不知道養孩子、教孩子辛苦，引發歧視爭議，事後兩度道歉，坦承用詞不當。周春米昨在政見會又提此事，強調少子化不只是屏東困境，候選人應提出更細膩政策，才能真正照顧育兒家庭。她上任後推動「育兒三部曲」，不躁進不債留子孫，讓孩子從出生到入學，都能獲得適切支持。

蘇清泉則指屏東人口流失、所得偏低、醫療資源不均、產業發展不足，批縣政不能只靠辦熱鬧慶典，他提七大施政方向，包括生育每胎中央補助十萬，縣府補助十萬；敬老金下修至六十五歲等，就是要讓屏東從根本改變。

台東公辦政見會，民進黨陳瑩再質疑國民黨吳秀華家族出售東映渡假村土地一案，指交易額達一億元，財產申報僅增加約五千萬元，究竟是申報錯誤，還是申報不實。吳表示，選舉攻防應講究事實，不應誤導民眾，她反問陳瑩，宣稱沒有經營事業，申報資料卻顯示資產逾億元？

民進黨嘉縣長候選人蔡易餘表示推動嘉義「黃金十年」發展，近年與縣長翁章梁爭取嘉科園區、民雄航太基地，會再增設新港新能源、新材料科技產業園區，解決嘉科水電與人才需求、以及就業人口增加衍生的問題。無黨嘉縣長候選人吳品叡說，民進黨執政嘉縣廿五年，「嘉義值得更好」，主張提高生育補助、增設卅處托育據點、三千戶社宅等，長照方面補助老人健保、敬老卡供一千五百點等，另未來十八鄉鎮均勻分配資源。