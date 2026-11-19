選戰進入生死鬥，高雄藍綠陣營發動車隊掃街比拚，國民黨市長候選人柯志恩前夜在鼓山、鹽埕，昨晚在前金、新興等區車掃，近百輛機車、單車插上旗幟跟隨，長長隊伍仿如當年「貪吃蛇」場景再現！選前黃金周，這個周末柯志恩將在鳳山辦「贏回高雄 大勝利之夜」，三度合體立法院長韓國瑜，對手賴瑞隆則在旗山辦團結應援大造勢，全力催票，行政院長卓榮泰首度站台。

再十天將投票一決勝負，藍綠陣營車隊近日橫掃街頭，把握拜票機會。柯志恩接連兩天大車掃，獲不少支持者騎車護衛，有的機車繫飄帶，有的插國旗，夜行時車燈亮成一條「銀河」，長長車龍仿如重現八年前「韓流」時期貪吃蛇奇景。昨晚許多熱情民眾守在路口高呼「凍蒜、加油」，比三號OK手勢當通關密語，車隊行經時，有間餐廳的客人還集體衝到窗戶探頭歡呼！今天競選團隊將再前進路竹、茄萣、湖內、阿蓮、田寮等地車掃。

選前黃金周，藍綠二軍這個周末將再進行陸戰交鋒，柯志恩在鳳山舉辦「贏回高雄・大勝利之夜」大型造勢晚會，立法院長韓國瑜三度站台，前立法院院長王金平、立委牛煦庭，資深媒體人陳鳳馨助陣。造勢晚會選在大票倉鳳山，柯志恩表示，選舉勝負可能僅僅千票，盼凝聚支持力量，化為投票行動。

民進黨候選人賴瑞隆周末下午將在旗山體育場舉辦大旗美地區團結應援大會，邀民進黨「大師兄」行政院長卓榮泰；「蔡總機」立委蔡其昌；「陳三歲」市長陳其邁助陣，這也是卓榮泰首度為賴瑞隆造勢站台。賴陣營也再祭出「搖滾區抽籤」與專屬追風證，號召小風扇當日到場相挺。

就對手柯志恩將再找立法院長韓國瑜站台，賴瑞隆昨天下午車掃前受訪表示「尊重」，但希望高雄別再走回頭路。他說，韓當初選上市長後無心市政遭到罷免，最近幾次輔選又提到愛情摩天輪，甚至要在台南、高雄蓋萬里長城，讓大家擔心「韓國瑜回來了」，怕高雄又倒退。