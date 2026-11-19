新北市長激戰，國民黨籍候選人李四川與民進黨籍蘇巧慧昨均挺進瑞芳、平溪、雙溪、貢寮車隊掃街，拚陸戰也拚人氣，更隔空對選舉公報政見交鋒。李車隊行經貢寮漁村時，憶起出身討海家庭的過往，主打溫情牌，承諾當選市長將做濱海自行車道及推廣山城觀光；蘇透過空拍直播行銷山海特色，強調以全世代照顧與地方創生打造新北城市品牌。

李四川車隊一早到平溪、雙溪及貢寮展開「海納百川」街掃，下午車隊挺進瑞芳，儘管不時出現風雨，沿途許多民眾冒雨揮手歡迎，更有民眾在馬路及巷弄內熱烈搖旗吶喊，宛如慶典般的歡樂。

當車隊進入貢寮東興宮漁村時，他憶起討海家庭的過往，直呼「像回到家了」，他說漁村人家的生活，從不是天天風平浪靜，收穫要看老天爺的臉色，一家人的生計往往就繫在每一次的平安返航。

李四川表示，未來將做濱海自行車道，帶動貢寮跟瑞芳觀光，也推廣平溪跟雙溪山城觀光，另已提出在瑞芳火車站周邊規畫直達九份觀光纜車，及推動「水金九舊坑道台車」，串聯水湳洞、金瓜石、九份等地觀光資源，打造兼具歷史教育與觀光體驗的新亮點。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）昨偕議員候選人合體車掃，前進瑞芳、雙溪等地，沿路不少民眾歡呼打氣。記者許正宏／攝影

蘇巧慧先與新北市議員候選人站路口拜票，隨後到東北角車掃，沿途不少支持者也在應援點等候，手持旗幟及自製應援小物熱情揮舞，高喊「蘇巧慧凍蒜」。團隊同步透過無人機空拍直播，從空中俯瞰東北角海岸線與山城風光，意外讓這場車掃成另類觀光宣傳。

蘇巧慧表示，東北角擁有得天獨厚的山海景觀及豐富文化，未來將透過「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，串聯地方特色景點與觀光資源，打造全運具友善路廊，行銷步道、鐵道、茶道及礦道等特色文化，她也將推動「金九台車復駛」，重現黃金山城礦業文化，結合平溪鐵道、天燈及瀑布景觀，打造「瀑布山城」觀光品牌。

蘇巧慧在選舉公報所提的ＡＩ產業廊道政見，遭李四川質疑出自於他的規畫，且蘇的許多政見侯市長已在做，蘇巧慧僅說選舉公報以地圖方式呈現各區重要建設，設計淺顯易懂且獲得不少正面回饋。李四川表示，蘇的六大政見預算兩百多億，且計算錯誤更不知錢從哪裡來，他自己提的政見「都歡迎她來抄襲」。