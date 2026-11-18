北市府擋下翡翠水庫設置光電板，引發外界討論烏山頭水庫光電設施及用水安全。台南市府稱馬英九執政時期研議水庫光電，國民黨立委王鴻薇今表示，該計畫是前總統蔡英文任內核定的，誰都知道台灣光電之母是蔡英文，台南市長黃偉哲怎麼可以把蔡的豐功偉業送給馬英九？

王鴻薇表示，烏山頭水庫的光電板是依照行政院所核定的「太陽光電兩年計畫」推動水域光電板而來，這個計畫是在蔡英文上任之後核定，光電板是2017年招標、2021年動工，現在民進黨的黃偉哲竟然推到馬英九身上說是馬英九核定的，轉移焦點莫此為甚。

王鴻薇指出，誰都知道台灣光電之母是蔡英文，黃偉哲怎麼可以隨便把蔡英文的豐功偉績都送給了馬英九？還是黃偉哲也認定烏山頭、水庫光電板是錯誤政策，才會千方百計的把責任想推給馬英九呢？