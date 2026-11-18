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張啓楷競選接連出包…上午遭爆路邊小解 下午車掃又扯壞店家遮雨棚
藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷，上午才因遭爆料4月跑行程當街小解，引發議論，下午在民眾黨黨主席黃國昌及嘉義市長黃敏惠陪同下車隊掃街，競選車輛又扯壞店家遮雨棚，遮雨棚整片掉落，還險些砸到人，一天接連發生2起爭議事件，引發網路熱議。
張啓楷上午針對當街小解件公開道歉，表示當時因身體不適，才會發生不妥行為。不料，下午車隊掃街行程又意外出包，畫面被網友轉傳，引發討論。網路流傳YouTube直播畫面，張啓楷下午在民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌及黃敏惠等人陪同下，展開市區車隊掃街拜票。一行人從民族路、文化路口出發，前往一處廟宇參拜後，再轉搭另一輛競選宣傳車繼續掃街。
不料，第二輛競選車行經路口右轉時，疑似因車身欄杆卡住路旁店家的遮雨棚，當時車輛暫停與民眾合照，遮雨棚已出現受阻情況。等到車輛準備重新出發，現場工作人員指揮倒車，試圖讓車身脫離遮雨棚，卻將遮雨棚整片扯落，現場路人驚呼「要掉了！要掉了！」，遮雨棚掉落瞬間還險些波及民眾。
上午當街小解爭議未平息，下午車掃又發生遮雨棚遭扯落意外，相關影片迅速在網路傳播。網友紛紛留言，有人形容「一泡未平，一波又起」，也有人質疑競選車隊行進及現場指揮是否妥當，認為店家無端受波及，應受重視。兩起事件接連發生，讓張啓楷競選行程意外成為網路話題焦點。至於遮雨棚損壞情形、店家是否提出求償，以及競選團隊後續如何處理，仍有待進一步了解。
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