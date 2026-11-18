屏東縣選委會今辦縣議員政見發表會，下午登場第一選區（屏東市）共20人參選，將選出12席，政見發表會有10人出席，從育兒、教育、長照福利到公共建設監督，現任議員強調問政實績及建設把關，新人訴求專業與改革。無黨籍議員蔣月惠再秀數錢點鈔術，唱歌、拉小提琴吸引目光，喊出每胎補助20萬元。

蔣月惠問政風格鮮明，今年她爭取縣議員4連任，也是她第6次選縣議員，她第三次選議員才選上，她曾選過市民代表未當選，2022年她參選立委落選。

蔣月惠在政見會一登場就吸引注目，戴自製道具、拉小提琴、唱歌，接著再度秀出數鈔術，假鈔在她手上不到10秒鐘就轉成一個圓，她邊將鈔票轉成圓邊說，財團不要以為有錢就可以欺負弱勢，之後將錢撒出。蔣月惠喊出，每胎補助20萬元，直言「20萬元沒有很多」，盼透過政策減輕家庭壓力，挽救少子化危機。

尋求三連任縣議員陳揚說，讓他最感動任內爭取推動兒科急診，24小時守護孩子們。他也點名屏東國際棒球場，斥資25億元興建，後續維護管理經費高達數千萬元，要求縣府公開工程進度及運營，避免淪為大型蚊子館。他也提串連商圈、市集與文化活動，活絡夜間經濟，持續爭取搜救犬養護及動保經費。

方一祥任內推動屏東市增設消防分隊，人口密集都市應有充足消防量能。他也指出，未來善用屏東氣候優勢發展棒球春訓基地，帶動住宿、餐飲及運動產業經濟。

李世斌聚焦屏科園區發展，認為不能只有科技產業進駐，更應帶動舊城區商圈、傳統產業及教育、醫療升級。他回顧過去他倡議校園班班有冷氣問政歷程，強調城市轉型更需要資深議員持續推動。

李清聖以自身接受家扶扶助、投入公益近30年，強調清廉及服務初心，提出補助校園導護志工裝備、強化家長會功能等教育政策。

陳哲蕙從媽媽角度出發，主張改善社工待遇、心理支持及訪視安全保障，爭取警消人力裝備、民間流浪動物救援醫療專款，強調不論孩子家庭背景，都應享有公平。

林育先提六大政見，包括「挺師尊嚴・智慧校園」、「科技教育・翻轉落差」、「科技賦能・在地創生」、「智慧交通・安心通學」、「全人健康・福利升級」與「遮蔽涼感・全齡公園」。

龔書翩訴求法律專業與細膩問政；曾接受心臟移植林建志分享弱勢家庭及照顧身障兄長生命經驗，盼以不同政治思維進入議會。劉振隆則是拿出厚厚一疊司法文書資料，述說他所遭遇的司法不公。

未出席的有張平原、蔡侑庭、蘇資婷、陳韋強、任峻賢、蔣家煌、林明順、方華雄、饒怡君與黃明賢。