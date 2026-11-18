屏東縣選委會舉辦縣長、縣議員公辦政見發表會18日起登場，上午縣長政見發表錄影，下午開始縣議員，花5天錄製，縣長錄製兩場，第二場將在22日上午9時錄製，縣議員16選區共錄製1場，均在屏東有線電視公益頻道播出，今（18日）晚播出縣長第一場政見發表會。

選委會表示，公辦政見會今18日起開始錄影播出，事前錄影，事後排定時間播出。縣長選舉政見發表有2場錄影，縣長政見發表會第一場今18日上午9時錄製，18日晚間7時在屏東有線電視公益頻道播出，縣長政見發會第二場在22日上午9時錄製。

縣議員部分，議員有16個選區共錄製一次，今18日下午1時半起錄製，今天登場是第一選區。縣議員第一選區預計19日上午8時播出。

選委會表示，有線電視播出時間從18日到27日共10天，不同時段播出，每場縣長政見發表會播6次，共12次。縣議員部分錄製1場，會播出2次，播出時段可上網查詢。另外也在Youtube頻道搜尋「屏東縣選舉委員會公辦政見發表會」，屆時可以YT頻道觀看。