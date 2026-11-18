選戰倒數十天，民眾黨創黨主席柯文哲今天到嘉義縣輔選，陪同黨籍議員候選人萬家甫車掃拜票，途中行經無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡競選總部，柯文哲特地下車停留約十分鐘，為吳品叡加油打氣，共同參拜朴子鎮安宮，展現嘉義在野力量跨黨派合作的選戰氛圍。

吳品叡說，今年嘉義縣長選舉有別以往，在野大聯盟展現前所未有的團結力量，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、前立法院長王金平，以及多位縣市首長、民意代表陸續來嘉義支持，不同政黨、不同政治背景的力量團結，對嘉義具有重要意義。

吳品叡指出，嘉義縣由民進黨長期執政近25年，地方政治長期受到政黨與派系結構影響，這次在野整合，不只是政黨之間的合作，更代表地方政治出現新的選擇。她認為，嘉義需要的是公開透明的治理、合理公平的資源分配，以及真正回應18鄉鎮市需求的縣政方向。

吳品叡也說，嘉義過去25年的政治版圖很難改變，但這一次，不同力量齊聚團結，讓嘉義有機會走出不一樣的路，選戰倒數最後十天，團隊將持續深入基層，向鄉親說明縣政理念，感謝各界一路以來支持，推動改變嘉義的力量，盼地方發展不再受到政黨與派系框架限制。

民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天陪同黨籍議員候選人萬家甫（右）掃街，途中現身無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（左）競選總部，展現嘉義在野力量團結態勢。圖／吳品叡競選辦公室提供