11月28日就要投票了，你知道家門口那張選票上有哪些名字嗎？九合一選舉一次要選好幾張票，很多人到了投票所才發現，議員和村里長候選人一個都叫不出來。為了不讓你在圈票處「臨時抱佛腳」，聯合新聞網整理了全台22縣市的「一鍵快速查詢」，點一下縣市、行政區和村里，縣市長、議員到村里長的號次、姓名和推薦政黨全部列給你看。

名單依中選會選舉公報整理，共有81位縣市長、1,493位議員候選人，還有全台各村里的村里長人選。就算您只記得名字的一兩個字或住在哪個里，直接搜尋就能輕鬆找到，另外，若是想看政見，點選「公報」按鍵就可連到官方公報。

投票時間是上午8點到下午4點，記得帶身分證、印章和投票通知單。出門前花一分鐘查好名單，到了投票所就能從容蓋下屬於你的那一票。名單如有誤植，請以中選會公告為準。

當日下午4點投票一結束，最精采的時刻才要開始！請鎖定聯合新聞網「2026九合一選舉」專題網站（https://udn.com/vote2026/index），即時開票同步更新，誰在你家鄉領先、哪一區殺得難分難解，一眼就看清楚。開票前有選戰新聞、評論分析陪你暖身，當選名單出爐後，還有「選戰圖解」帶你看懂這一票改變了什麼。