年底選戰倒數十天，台北市長蔣萬安今晚與議長戴錫欽、立委徐巧芯、羅智強、議員耿葳、王欣儀、議員候選人陳冠安一同到東區忠孝東路、光復南路口發放競選小物明信片，現場貪食蛇盛況再現。晚間七時活動才開始，晚間六時整個人龍已經蔓延逾半公里。從發放的忠孝東、光復路口，人龍一路從忠孝東路人行道排隊到華視大樓、甚至到市民大道。

甚至許多支持者有備而來，有年輕人支持者兩手都綁滿安可藍粉飄帶；還有爸爸媽媽帶著小孩拿獎狀要給蔣萬安簽名合照；更有相當多人拿水壺、穿在身上的衣服要蔣萬安簽名；甚至還有星際大戰光劍道具都出來，要幫蔣萬安加油滿滿能量；還有高中生給蔣萬安加油擁抱，現場凍蒜聲不斷，支持者相當熱情。

由於今天發放的明信片主題是大巨蛋，蔣萬安說，明信片一定都是市府團隊這四年來推動的具體成果，及台北市持續進步的各項美好及見證，其他幾款也讓大家有一些期待。

媒體今天也問蔣，沈伯洋明天要開直播闢謠跟網友互動，蔣萬安說，他還是以直接跟所有市民朋友接觸為主，因為這樣的接觸最有溫度。至於周日是否大車掃？傳藍營大咖韓國瑜院長、盧秀燕魯市長幫站台？蔣萬安說，其實都還在規畫中，確定就會跟大家報告。

年底選戰倒數十天，台北市長蔣萬安今晚與議長戴錫欽、立委徐巧芯、羅智強、議員耿葳、王欣儀、議員候選人陳冠安一同到東區忠孝東路、光復南路口發放競選小物明信片，現場貪食蛇盛況再現。記者邱德祥／攝影