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何欣純走訪大慶夜市 鐵粉從加拿大飛18小時返台投票相挺
民進黨台中市長候選人何欣純今晚走訪大慶夜市，展現高人氣，不少民眾搶跟何欣純自拍，現場要求簽名的排隊人龍不斷；還有鐵粉特地從加拿大回來投票，今天得知何欣純要逛夜市，特別前往相挺，請何欣純簽名留念。何欣純表示，夜市是很溫暖的地方，也是傾聽民意的地方，因此今天再次走入夜市，向民眾爭取支持。
何欣純指出，她平時就很喜歡逛夜市，大慶夜市在台中及中部地區是知名度高的觀光夜市，人潮很多，希望透過再次走入夜市，與前來逛街的市民近距離接觸、爭取支持。
媒體問何欣純說想吃什麼？何欣純說，什麼東西都想吃，也會想排隊吃東西，或是新奇的東西也會想嘗試一下。
鄭姓民眾今天特地到大慶夜市支持何欣純，他表示，從「洋流」到「欣潮」，這次的選舉過程，他看了真的很開心，上星期六特地從加拿大飛了18小時回來享受氣氛，預計會在台灣待到12月中，全家雖已移居加拿大，但他的戶籍仍在清水，11月28日也會投下神聖的一票。
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