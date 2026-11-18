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影／「我真的很愛這次選舉氛圍」 何欣純鐵粉從國外飛18小時返台投票
「這次的選舉過程，我看了真的很開心，上星期六特地從加拿大亞伯達省（Alberta）南部城市卡加利飛了18小時回來享受氣氛。」鄭姓民眾表示，從「洋流的崛起」到「台中欣潮」，他認為這次民進黨六都推派的候選人都相當優秀，讓他感受到前所未有的選舉氛圍，因此特地拿著機票到大慶夜市排隊，請民進黨台中市長候選人何欣純簽名留念。他補充，妻子是卡加利的大學教授，全家雖已移居加拿大，但他的戶籍仍在清水，預計28日會前往投票所投下神聖的一票。
針對媒體提問為何選擇大慶夜市作為拜票行程，何欣純指出，她平時就很喜歡逛夜市，而大慶夜市在台中市及中部地區具備相當高的知名度與人潮，希望透過再次走入夜市，與前來逛街的市民近距離接觸、爭取支持。
何欣純進一步表示，夜市展現了市民生活的日常，也是最具人情味與溫暖的地方。攤商每日辛勤做生意，與顧客的互動交織出獨特的地方文化，也吸引許多外國觀光客前來體驗。她強調，若未來要將台中發展為觀光都市，希望能為台中市各個夜市進行系統性的品牌行銷與串聯，進一步帶動台中的夜市經濟。
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