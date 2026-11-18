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影／蔣萬安發放《光榮台北》明信片 民眾大排長龍
2026年九合一選舉進入最後白熱化階段，距離11月28日投票日僅剩倒數10天。尋求連任的國民黨台北市長候選人蔣萬安，今日晚間特地前往台北大巨蛋周邊的忠孝東路與光復南路口，親自發放限量5000張的《光榮台北》首波主題明信片。現場不僅有競選總部總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯陪同造勢，更吸引大批熱情支持者到場力挺，排隊人龍一路從忠孝東路延伸至華視後方巷弄，「蔣萬安當選」的呼喊聲不絕於耳，展現高度人氣。
活動於晚間登場，大批市民早已在路口守候。隨著蔣萬安現身，現場氣氛瞬間沸騰，支持者爭相與他握手、合影，並接過印有城市意象的明信片。由於領取人潮十分踴躍，隊伍沿著忠孝東路綿延轉進華視周邊巷子裡，沿途不斷有民眾自發性高喊「蔣萬安加油」、「蔣萬安當選」，為選前最後衝刺注入強勁氣勢。
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