年底選戰倒數10天，翡翠水庫設光電板持續交鋒。對於民進黨台北市長候選人沈伯洋稱，水庫上面就是不能設，去年環境影響評估法三法修法意思是通過環評就可以？他的立場反而是更堅定。台北市長蔣萬安今晚再批，如果按沈說法，「環評就是放水，不做環評反而是保護環境，也真的是完全顛覆台灣數十年來環保運動的觀念。」

蔣說，光電三法立法之前是不做環評，就能夠在水物上面設置光電板。當時民進黨立委投下反對票的理由，是因為做環評會阻礙光電的發展。「民進黨明明是要在水庫上面設置光電板，選舉到了，就「換一套說法、花招百百出」。

蔣萬安說，所以你看，今天有哪一位民進黨立委，站出來跟委員一樣的論調，沒有，完全沒有，「所以也難怪認知作戰大師只能有一位。」

沈伯洋被翻出去年「環境影響評估法」等三法修法時，沈投反對票，國民黨立委羅智強質疑是背叛環保、擁抱光電。沈伯洋今受訪反稱水庫上面就是不能夠設置，但修法意思是通過環評就可以？他的立場反而是更堅定。蔣萬安今再批，如按沈委員說法，「環評就是放水，不做環評反而是保護環境」。

蔣萬安今天晚間到東區忠孝東路、光復南路口發放競選小物明信片受訪，蔣說，沈伯洋就是現在竟然連不做環評都是在保護環境，這樣的說法，「就跟之前把里長抓去問話，說是在保護里長一樣荒謬」。