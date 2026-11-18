台北市長蔣萬安晚間出席台北市醫事檢驗師公會成立50周年餐會，與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，前任台北市長的競選對手陳時中也同桌，3人一起切蛋糕、還敲杯喝酒，現場一團和氣，但致詞時交鋒意味濃厚，都承諾提高醫事人員的待遇。

蔣萬安晚間先抵達餐會現場，坐在主桌，隨後陳時中和沈伯洋也先後到場，3人同桌簡單寒喧問候，沈伯洋和萬安互動不多，握手2次，在慶祝活動過程，3人一同切蛋糕，同時舉杯祝賀醫事檢驗師公會成立50周年「生日快樂」，蔣萬安和沈伯洋還互相敲杯喝酒。

蔣萬安致詞時指出，醫檢師有疾病診斷偵探之稱，大家每天面對海量的檢體分析、血液檢測、病毒篩檢的數量，每一份報告都是靠大家高度的專業，還有無比的耐心以及專注力，才能夠完成，也能在第一線疾病診斷和治療爭取黃金時間。

蔣萬安指出，這4年來，市府團隊有實際的行動，做所有醫檢師夥伴最強的後盾，先從聯醫今年開始，提高聯醫醫檢師包班、夜班費，這個待遇，相較於公立醫院要好一點，感謝所有醫檢師夥伴辛苦的付出。

蔣萬安也說，會請衛生局接下來全面盤點聯醫醫檢師工作的待遇，希望讓所有的醫檢師事夥伴都能夠有一個安心、久任的優質職場環境。

陳時中致詞時，政治意味濃，他指出，到場的民進黨市議員，相信未來也會繼續到市議會，「未來也可能需要監督沈伯洋」希望議員跟監督蔣市長一樣用力，「用力的監督我們沈伯洋市長」，祝大家競選都能夠順利。

沈伯洋也說，聯醫整個的待遇，應該要要怎麼好好地提升地位，他覺得非常重要，承諾「如果今天是我在市政府，一定是第一個爭取」，如果能夠每個月都能夠好好討論，定出一個動態的標準，這是最重要的事，讓大家有一個依據，希望能夠往這個方向來前進。

另外，他說，也跟陳時中政委談，不管是長照3.0，還是未來的預防醫學，要怎麼跟醫檢師做深度的整合，這是產業最重要的方向，希望跟公會能夠擬定出對台北市長遠的計畫，對大家的地位、待遇，一定會有顯著的幫忙。

蔣萬安因趕下一個行程，來不及逐桌敬酒，但仍有不少支持者上前合影、請簽名；沈伯洋在致詞後，一一逐桌致意，也展現人氣。

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台北市長蔣萬安晚間出席台北市醫事檢驗師公會成立50周年餐會，與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，前任台北市長的競選對手陳時中也同桌。記者楊正海／攝影