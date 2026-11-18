花蓮縣長候選人公辦政見會今天登場，4名候選人僅張峻未出席。游淑貞再提普發2萬元等全齡福利政策；魏嘉賢提出4階段城市願景，要以治理改革帶領花蓮走出發展困境；台灣工黨羅佩秦提出全齡照顧與九大改革。

公辦政見會分成兩輪，由游淑貞、羅佩秦、魏嘉賢依序發言，每人每輪12分鐘。游淑貞提出「美好花蓮」施政藍圖，表示花蓮面臨少子化、青年人口外流與高齡化等挑戰，提出「生育補助、婦幼健康」及「育兒津貼、托育福利」政策，從生育獎勵、育兒津貼、月嫂服務到托育與住宅支持，構築完整的政策鏈結。

健康照護包括醫療性凍卵補助6萬元、肺炎鏈球菌、學齡前兒童第二劑水痘疫苗補助等，還有社會住宅育兒優惠、青年首次購屋貸款利息補貼、高齡長者福利加碼，普發2萬元更是重要政策主張。

游淑貞強調，經歷0403地震及0923洪災害後，花蓮更需要強化防災韌性，若有機會承擔縣政重任，將以多年累積行政經驗與施政績效，延續既有建設，讓全齡福利、青年發展、交通建設、防災安全及產業振興全面提升。

魏嘉賢以「花蓮為什麼停滯17年?」破題，指花蓮缺乏長遠發展藍圖，青年低薪、人口外流及產業轉型始終難以突破，主張以治理改革帶領花蓮走出發展困境，大步向前。

他強調，選縣長不是比誰開的支票大、撒錢多，而是要在不舉債、不排擠社福、教育及建設預算的前提下，提出長遠的縣政發展藍圖。他從「觀光城市」出發，整合13鄉鎮市地方品牌、農業及文化產業，創造在地就業；其次打造「韌性城市」，成立防災專責單位，整合災害預警、緊急醫療及海空運輸備援；透過「未來存摺」、公共服務改善與區域均衡發展，讓青年願意返鄉、家庭安心生活；最終邁向「國際城市」，推動文化交流與國際行銷，讓花蓮的文化與地方品牌走向世界。

魏嘉賢說，自己是唯一兼具豐富地方治理經驗與跨陣營、跨族群整合能力的縣長候選人，有信心凝聚各界力量、化解政治對立，推動縣政改革。

羅佩秦提出三大核心政治與九大發展願景，重點是光復鄉洪災後的國賠與災害重建，也要推動每月2000元消費券，結合觀光、農業、文化、AI創新與科技，打造花蓮幸福產業鏈。

張峻說明缺席原因，15日已與學者共同發表「花蓮2030願景」政策白皮書，以「拚經濟、顧家庭、護安全」為三大主軸，涵蓋12個治理面向、120個行動方案。對他而言，走進基層也是說明政策、回答問題的重要方式，今天從家鄉光復出發，走進部落與社區，面對面傾聽鄉親需求。

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今天出席政見發表會，提出四階段城市願景，要以治理改革帶領花蓮走出發展困境。圖／魏嘉賢競總提供