連江縣長候選人曹爾元今在公辦政見發表會提出交通、醫療、住宅及青年等四大政策，主張北竿機場擴建必須維持正常航班、提升離島醫療及緊急後送效率，並透過住宅興建與青年福利減輕生活負擔。他也提出設置兩岸中轉貿易區的構想，希望馬祖發展觀光與酒業以外的新產業，提高地方財政自主能力。

交通方面，曹爾元表示，北竿機場擴建長期受到地方關注，若當選將堅持採取「邊建邊飛」施工方式，避免機場停航，降低對居民生活及經濟活動的衝擊。他也主張改善北竿港口空間不足問題，推動客貨分離、增加莒光貨運船班，並爭取台馬航線周五夜航，讓居民有更多交通選擇。

醫療方面，曹爾元認為，離島醫療不能依靠運氣，應建立更完善的制度。他主張爭取將縣立醫院升格為部立醫院，引進中央醫療資源，並建立緊急醫療後送直升機備援機制。針對離島重症患者，也應降低後送門檻，讓各島專科醫師直接評估，不必先送往南竿認定。

曹爾元並提出癌症患者醫療補助、敬老卡每月1000點等福利措施，盼長者在台灣搭乘捷運、火車及公車時也能使用，並擴大適用於小三通交通。他也主張爭取獸醫師人力，改善馬祖寵物醫療資源不足問題。

住宅政策方面，曹爾元表示，將檢討都市計畫及土地使用分區，尋找適當土地推動多元住宅興建，提供青年購屋及租屋優惠，同時加速既有住宅環境改善及修繕補助，減輕居民居住負擔。

青年政策方面，曹爾元提出大學以上就學利息補貼50%、取得國外博士學位者給予50萬元獎學金，以及加碼生育補助等措施，希望鼓勵青年返鄉發展。他認為，年輕人的未來就是馬祖的未來，政府必須創造更好的生活及工作條件。

曹爾元在結論階段進一步提出具體建設構想，包括於北竿塘岐規畫結合地下停車場、運動中心及住宅的多功能建築，並研議南竿山隴澳口土地開發與梅石聯外道路，改善交通及擴大生活空間。

產業發展方面，曹爾元認為，馬祖目前主要依靠觀光及酒業，發展仍有瓶頸，應利用地理位置優勢，爭取成為兩岸貿易中轉站。他以瓷磚、電器、服飾及工程材料等商品為例，提出發展中轉貿易的構想，希望藉此創造新的商業機會與地方收入。

曹爾元強調，馬祖需要的不只是延續既有政策，更要勇於提出新方向，讓地方發展有更多可能。他承諾若當選，將以清廉、透明、公平為原則推動縣政，促進地方發展。