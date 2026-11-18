選戰最後倒數，藍綠陣營持續找來大咖加持。國民黨新北市長候選人李四川明將與台北市長蔣萬安合體，民進黨候選人蘇巧慧明天將與前總統蔡英文前往中和、永和參香團拜。蘇巧慧今晚在板橋車掃前受訪表示，「新時代很快就要來了」，感受到越來越多人站在團隊這邊、認同新北隊，呼籲支持者保持信心，堅持走完最後一哩路。

蘇巧慧今天受訪表示，選戰最後階段仍會維持一步一腳印的步調，今天上午已完成幾場車掃，明天起到選前每一天都會持續安排車掃，希望接觸更多選民朋友，爭取支持。

蘇巧慧指出，明天將與蔡英文總統前往中和南山福德宮、永和保福宮團拜參香，祈求新北一切順利；周末則安排新店劇團、林口馬戲團等活動，透過不同形式的活動，展現新北隊希望帶給城市的精彩、多元與有趣。

蘇巧慧說，團隊是把選戰過程當成未來施政態度的展現，希望讓市民感受到這份理念，也感受到越來越多人站在團隊這邊、認同新北隊。

蘇巧慧出發前也向到場聲援的支持者喊話，選戰最後階段一定要保持信心，大家一起堅持走完最後一哩路，自己已經喊到沒有聲音，粉紅超跑的聲音已經出不來了，但相信即使自己沒有聲音，支持者也會讓她的聲音變得更大。

蘇巧慧呼籲支持者，從現在開始積極鼓吹身邊每一位可能的選民出來投票，強調「只有去投票才會贏」。