運動部長李洋今天下午走訪基隆信義區禮儀里匹克球場，關心基層運動設施與羽球人才培育，李洋說。基隆市長候選人童子瑋陪同參訪表示，基隆長期面臨運動場地不足、資源有限等問題，未來當選市長將成立「運動處」，積極對接中央資源，完善社區運動設施及競技人才培育環境。

童子瑋下午4時陪同參訪表示，基隆長期面臨運動場地不足、資源有限等問題，未來當選市長將成立「運動處」，積極對接中央資源，完善社區運動設施及競技人才培育環境。

李洋說，運動部希望地方有更加安全及友善的運動空間，會全力支持相關政策，讓更多人來參與，市府可以提出相關計畫，運動部會挹注相關經費完善相關設施設備。

立委王正旭指出，運動部成立的的重要原因之一就是推展全民運動，匹克球對地方來說有很高的可近性，是很適合全民運動的項目，適合大家共同來努力在地方多設置匹克球球場。市議員陳宜、陳軍佐、議員候選人朱書昕等人到場、

童子瑋說，肯定禮儀里長郭金德善用閒置空間打造匹克球場，提供居民運動使用。他表示，未來將全面盤點基隆七個行政區的公有土地及閒置空間，增設社區運動場域，讓市民走出家門就能就近運動。尤其基隆人口高齡化，推動全民運動不只是體育政策，更是健康政策，應讓不同世代都能享有便利的運動環境。

童子瑋表示，未來要成立運動處後，將由專業人才統籌全市運動政策，盤點各校運動發展特色，建立從國小、國中到高中的三級培訓制度與運動部對接，並協助選手升學及職涯銜接，避免人才因資源不足而中斷培訓。同時積極爭取中央預算，讓基隆運動發展更有系統。

童子瑋說，未來將呼應賴清德總統「健康台灣」政策，深化中央地方合作，讓全民運動與競技運動雙軌並進，讓喜歡運動的市民有地方運動，也讓有天分的孩子有舞台發揮，打造更健康、活力的基隆。

李洋視察匹克球場，童子瑋：成立運動處完善3級培訓與社區運動設施。記者游明煌／攝影