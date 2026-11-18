連江縣長選舉公辦政見發表會今舉行，離島財政與交通建設成為討論焦點。面對中央財劃法調整，現任縣長王忠銘指出，連江縣自籌財源有限，必須積極爭取中央支持，並批評離島資源分配不公；候選人曹爾元則認為，現行財政分配制度未充分考量馬祖四鄉五島的特殊成本，應透過修法及提出完善計畫爭取更多經費。

政治大學財政學系教授何怡澄提問，馬祖由四鄉五島組成，交通、醫療及基礎公共服務須分散提供，單位成本可能高於人口集中地區，要求兩名候選人說明如何爭取中央財政支援，以及在資源有限時如何決定施政優先順序。

曹爾元指出，財劃法修正後，連江縣在統籌分配稅款的計算上仍存在問題，他認為分配公式未合理反映離島特性，導致連江縣獲得的款項仍僅約7億多元。他主張應從法律制度著手調整，同時提出具體建設計畫，向中央爭取一般性、計畫型及專項補助。

曹爾元強調，馬祖各島之間交通不便，公共建設與醫療服務不能只依人口數分配，即使偏遠島嶼居民較少，政府仍應投入足夠資源，保障基本生活需求，落實各島居民的公平待遇。

王忠銘則表示，連江縣一年歲出約55億元、歲入約53億元，自籌財源僅3.8億元，占比約7.8%，多數經費必須仰賴中央補助。他指出，財劃法調整初期，連江縣一度面臨分配金額減少約1億元的情況，經地方積極向中央及立法院反映，才爭取到約23億元。

不過，王忠銘認為，即使增加至23億多元，離島分配仍未盡公平。他指出，金門、澎湖及馬祖同屬離島，卻因人口與土地面積等計算因素，獲得的資源存在差距，未來仍須持續向中央爭取更符合離島特殊需求的財政制度。

交通建設方面，銘傳大學、實踐大學兼任副教授劉昊洲詢問南北竿大橋及南竿環島公路規畫。曹爾元表示，南北竿大橋過去估算經費約70億至80億元，如今已增加至300億至400億元，雖然大橋仍有推動價值，但龐大經費使計畫面臨實際困難。

王忠銘則表示，南北竿大橋已有相關規畫及評估，過去曾與地方民意代表向中央爭取支持，並稱目前關鍵仍在行政院是否核定。他認為，若中央願意支持，大橋計畫仍有推動空間。

至於島際運輸，曹爾元主張北竿機場擴建應採「邊建邊飛」，避免施工期間停航衝擊居民生活，並增加航班及貨運量能。王忠銘則提出改善莒光航線船舶、爭取高雄往返馬祖航班增班，以及推動新型島際船舶等構想，希望提升馬祖對外及島際交通便利性。