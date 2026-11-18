連江縣長王忠銘今在公辦政見發表會提出「智慧韌性島嶼」施政藍圖，主張運用科技改善馬祖交通、醫療、消防、觀光及公共服務，未來更將導入人工智慧協助縣府行政運作，解決離島人力不足問題。他強調，縣政發展必須有完整規畫與政策評估，才能讓公共建設及福利制度持續推進。

王忠銘指出，縣政願景是「世代接力，幸福永續」，施政工作必須兼顧過去、現在與未來。他表示，現任團隊接手約114億元建設案件，分布於四鄉五島，包括港口、社會住宅、停車場及其他公共建設，並持續推動相關工程。

社會福利方面，王忠銘表示，縣府已推動公托零排隊、帶狀皰疹疫苗補助及育兒津貼等措施，也持續興建社會住宅，希望減輕年輕家庭的育兒及居住負擔。他強調，政府應提供足夠支持，讓年輕人能安心生育、投入工作。

交通方面，王忠銘提出擴大離島海運量能，包括提升莒光航線船舶規格、爭取高雄往返馬祖航線增加班次，以及研究新型島際運輸船舶。他並表示，長者小三通交通補助將提高至每人每年3900元，讓長者有更多出行選擇。

至於未來施政，王忠銘指出，縣府團隊已花費約一年規畫「智慧韌性島嶼」，並向中央爭取約21億元經費，內容涵蓋智慧交通、醫療、消防、觀光、文化及環保等面向，希望透過科技提升馬祖公共服務效率。

王忠銘舉例，智慧交通可在道路危險路段設置警示系統，提醒駕駛超速及注意對向來車，並持續改善海運票務服務。智慧醫療則透過影像傳輸，讓馬祖完成電腦斷層或核磁共振檢查後，由台灣醫師協助判讀，再將結果傳回馬祖，減少患者往返台灣就醫的不便。

在防災及民生服務方面，王忠銘提出智慧消防及智慧水網，利用連動警報系統提醒住戶及早避難，並透過用水資訊掌握漏水或異常情況。他表示，若發現獨居長者用水量異常，也可通知鄰居或村長協助關懷，提升居家安全。

觀光方面，王忠銘則以景點自動導覽系統為例，說明科技可協助遊客認識馬祖歷史文化，未來也將持續提升智慧觀光服務。

王忠銘強調，馬祖縣府人力及編制有限，未來將進一步導入AI協助行政作業，減輕公務人員負擔，並簡化民眾申辦程序。他認為，科技不僅可以改善生活便利性，也能讓行政資源發揮更大效益，成為馬祖未來發展的重要方向。