台北市醫事檢驗師公會今慶祝50周年，尋求連任的台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋相繼到場，兩人碰頭時握手致意，更一起切慶生蛋糕。

先到的蔣萬安與行政院政務委員陳時中、衛福部常務次長莊人祥握手。隨後，沈伯洋到場後，先行向陳時中、莊人祥握手，再向蔣萬安、國民黨立委賴士葆及徐巧芯握手致意。

緊接著，台北市醫事檢驗師公會理事長洪經勝致詞完後，到慶祝台北市醫檢師公會成立50周年切蛋糕環節，蔣萬安與沈伯洋再次上台，並緊鄰洪經勝，大家交疊雙手一起切下蛋糕。

隨後，蔣萬安致詞提到對於聯合醫院醫檢師相關的大夜班福利提高。他就先行離去趕往下個活動，離開之前也與沈伯洋再度握手致意。接著上台的陳時中也說，蔣萬安先行離開，恭祝蔣加油；未來希望台北市議員能夠監督沈伯洋市長，要像監督蔣萬安一樣用力。

沈伯洋致詞時表示，很謝謝醫檢師們的辛勞，從Covid疫情的PCR都有努力的身影，同時，也承諾若當選台北市長，在台北市聯合醫院待遇提升之外，每個月也會來討論制定出福利等動態依據，往這方向前進，並將長照、預防醫學等深度整合，一同幫忙。

民進黨台北市長候選人沈伯洋與台北市長蔣萬安同台。記者邱書昱／攝影