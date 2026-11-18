彰化縣長選舉政見發表會今落幕，國民黨文傳會主委陳以信表示，縣長候選人魏平政提出65歲以上長者每年加發一萬元「佳節樂活敬老金」，加上原有重陽敬老金一千元，全年合計一萬一千元；反觀民進黨候選人陳素月未參與老人健保補助修法表決，卻大談違憲與程序問題，始終沒有解釋為何缺席。

陳以信指出，魏平政還提出65歲以上長者及6歲以下幼童免健保費、長青幸福卡加碼，以及AI產業轉型、招商引資等施政方向，兼顧長者福利、青年負擔與產業發展，陳素月「支持可以投贊成，反對可以投反對，為何連投票都沒有？」如今競選縣長才高喊支持老人健保補助，當初為何沒有投票？陳素月應該直接回答。

陳以信質疑，彰化鐵路高架化、東區都市計畫、捷運綠線延伸，地方苦等多年，陳素月長期擔任立委，如今卻只承諾當選後繼續推動，「當立委多年沒完成，為何當縣長就做得到？」爭取經費不是工程完工，不能把多年未完成的建設繼續當成競選支票。

陳以信指出，面對離岸風電回饋金如何分配、如何保障漁民權益，陳素月仍以當選後再盤點、再協調回應，沒有提出明確分配方案。漁民要的是具體保障，不是空泛承諾。

陳以信表示，魏平政提出一萬元佳節樂活敬老金，陳素月卻連老人健保表決缺席的原因都沒說清楚，老人健保為何缺席？重大建設何時完成？風電回饋金如何分配？陳素月應逐一回答。從政多年不是免責金牌，彰化鄉親要的是答案，不是藉口。