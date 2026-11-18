光電板爭議從台北翡翠水庫燒到台南烏山頭水庫，民進黨候選人沈伯洋、陳亭妃相繼被炎上。沈伯洋原稱「尊重經濟部」、隔天改口「我們就是反對」，陳亭妃更揚言控告媒體斷章取義；兩人雖號稱爭取真實民意，身上卻有揮之不去的黨意包袱。選戰倒數，綠營候選人的詭辯與焦慮，凸顯民進黨執政十年的能源政策引爆民怨大炸鍋。

民進黨為沈伯洋量身打造的「洋流」，原本標榜超越黨派，還揚言外溢全台，但當碰上光電板，就被打回原形。經濟部水利署二○二二年至二○二四年連續三年發函，要求各地盤點翡翠水庫設置光電板的潛力，台北市政府三度拒絕。沈伯洋前天表示，經濟部目前沒有計畫，「尊重經濟部意見」，隔天遭台北市長蔣萬安陣營質疑「不敢說不」，沈才稱「我昨天不是Say No嗎？」從尊重到反對，短短一天，洋流彷彿見風轉舵。

諷刺的是，在野黨去年在立法院三讀通過「環境影響評估法」修正案，規定面積達五公頃或裝置容量達一萬瓩以上的水面型光電必須環評，但沈伯洋和陳亭妃等綠委在關鍵時刻都聽從黨意集體投下反對票。當時民進黨團反對修法，理由是擔心影響能源轉型；如今水庫光電成為選舉爭議，兩人卻急著切割，難道守護水源的決心，只有選舉才會出現？

環評機制其實是為了加強環境把關，並不代表政策開放，但沈伯洋今天竟稱，藍營的修法邏輯是只要過環評就能放，「我們就是反對」。面對質疑，陳亭妃還一度脫口而出，「大家要知道，現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了」，然後她再補充解釋，烏山頭水庫現有光電設施在二○三二年四月廿三日約滿後不再續租。

如果陳亭妃的說法為真，就不會出現如同國民黨立委羅智強所稱，烏山頭水庫有十六個足球場大的光電板、高雄阿公店水庫有十三個足球場大的光電板，而翡翠水庫「零光電板」的諷刺對比。民進黨洋流的認知作戰遇到能源議題就翻船，因為這些光電板都是既成事實，並非海市蜃樓。

沈伯洋和陳亭妃的說法與現實形成平行時空，民意優先或黨意至上，選民一目了然。更深一層探討，民進黨執政十年以來，究竟把多少水庫、農地轉型開發光電，背後如此龐大的政商利益結構，台灣土地付出多少代價？

民進黨刻意把洋流「美肌化」，但從沈伯洋和陳亭妃的光電板路線，可以看出，兩人擔任民意代表卻不敢違逆中央黨意，民怨反彈才急著撇清，未來地方掌權能否堅守民眾利益？這場光電板風暴宛如一面照妖鏡，沈伯洋、陳亭妃不只暴露立場矛盾，更自證洋流終究只是民進黨的支流。