連江縣長選舉公辦政見發表會今登場，重大公共工程與離島船舶維修成為兩名候選人交鋒焦點。曹爾元質疑縣府多項工程進度落後，尤其「東海明珠」船舶長時間維修，卻須由成本較高的替代船舶執行航班，批評縣府管理不當；王忠銘則反駁，相關工程均依法辦理，東海明珠因船齡老舊需要維修，安排其他船舶替代也是為了維持鄉親交通。

曹爾元在回答財政問題時，轉而檢視縣府重大建設執行情況。他指出，北竿部分工程多年未能完成，質疑縣府對工程進度及施工品質的管理能力，並指稱部分工程出現路面顛簸、廢棄物處理等問題，認為政府不能等到驗收階段才發現廠商施工不當。

其中，曹爾元特別點名東海明珠，指稱該船在31個月期間有16個月處於維修狀態，維修費用超過4000萬元。他表示，東海明珠每趟營運費用約5萬元，替代船舶則約需9萬元，質疑為何替代船舶執行的航次反而超過原有船舶，增加公帑負擔。

曹爾元並質疑，王忠銘過去以企業執行長的管理經驗自許，卻未能有效掌握工程及船舶營運問題，要求王說明管理與監督責任。他認為，縣府應在工程施工期間落實查核，而非出現問題後才歸咎廠商。

王忠銘回應，縣府所有重大工程均依照法律及程序辦理，相關問題也持續處理，必要時透過第三方公證機制進行驗收。他強調，公共建設推動過程難免遇到困難，不能因為工程遭遇問題，就否定整個縣府團隊的努力。

針對東海明珠爭議，王忠銘表示，東海明珠已使用11年，船舶老舊需要維修，難道因此就不安排其他船隻接替？他指出，南北之星投入航線，有助維持莒光等離島交通，縣府仍須以鄉親交通需求為優先。

王忠銘強調，若工程或行政執行涉及不法，就應交由檢調單位依法調查，而不是僅在政見發表會上提出質疑。他並表示，未來還將持續提升離島船舶運輸能力，改善馬祖島際交通條件。