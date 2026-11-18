民進黨雲林縣長候選人劉建國今晚在北港舉行「雲林真好行・幸福小黃2.0」交通政策記者會，台南市長黃偉哲特別前來分享臺南推動小黃公車的經驗，並陪同劉建國在北港車隊掃街，爭取鄉親支持。

黃偉哲指出，雲林和台南的情況相似，有許多農業區域及偏鄉地區，偏鄉人口較少，交通不便。台南的解決方案就是推動「小黃公車」。這政策非台南獨有，但台南從剛開始一條路線發展到目前增加到52條路線，希望將台南成功經驗推廣到雲林甚至全國。

他說，偏鄉人口較少，小黃公車可降低成本；民眾只要支付公車票價，就能享有搭乘私人轎車般的便利，還可電話預約。此外也推動停車繳費無紙化及無人化服務，並實施緊急車輛道路優先通行措施，救護車可透過道路號誌管制及交通調控，提高運送效率。

他強調未來台南與雲林在交通政策的交流只會更加深入、加廣，不會減少，讓台南成功的交通治理經驗帶到雲林，正向循環，提供雲林縣民更好的交通服務。

劉建國也表示，將來會借鏡台南成功經驗，推動「新雲林真好行幸福小黃公車2.0」就是要以「大車走幹線、小車進村里、預約補缺口」為原則，讓偏鄉長輩、學生及通勤族，都能享有更便利的公共運輸。

他並提出「TPASS交通三加碼」，指雲林跨縣市TPASS目前則只有12站。未來向北將增加彰化、花壇、大村3站，往南增加嘉北、嘉義2站，擴增至17站，同時推出「綠色通勤獎勵」，規畫TPASS月票30日內搭乘達10天回饋50元、達20天回饋100元，並透過「偏鄉接得上」，整合幸福巴士、幸福小黃及TPASS服務，鼓勵鄉親多搭乘公共運輸，給大家一條更便捷回家的路。

劉建國借鏡台南成功經驗將在雲林偏鄉推幸福小黃公車2.0。記者蔡維斌／攝影

台南市長黃偉哲陪同劉建國在北港地區車掃。記者蔡維斌／攝影