雲林縣長候選人張嘉郡今天（18日）下午前往土庫鎮掃街拜票，南投縣長許淑華跨縣市到場力挺，陪同張嘉郡及土庫鎮長陳特凱展開車隊掃街。沿途鞭炮聲不斷，不少鄉親揮手、喊加油，展現熱情。張嘉郡向地方報告近年建設成果及未來發展願景與規畫，掃街結束後，馬不停蹄轉往馬光夜市繼續拜票。

車隊在土庫信仰中心順天集結，參拜媽祖後，展開大車掃，張嘉郡表示，感謝許淑華特地跨縣市到土庫陪同掃街，兩人平時情誼深厚，經常互相關心，此次專程前來相挺，讓她感受到好姐妹的溫暖，也增添打拚的力量，未來將帶著這份支持，繼續為雲林承擔責任。

張嘉郡細數近年來爭取推動土庫建設的成效，她指出，土庫近年持續改善防洪排水，排水清疏及河道整備累計完成54.57公里，湳仔大排及1、2號滯洪池投入1.42億元，提升防汛能力；崙內地區雲101線、雲98路完成道路改善，越港里、宮北里集會所陸續啟用，並規畫5500萬元興建長青共融公園。

教育方面，雲林智慧教育中心及教研中心、馬光國小中央廚房相繼建置；順天宮古蹟修復持續推進，土庫國中舊宿舍規畫活化為綜合行政暨運動中心，另設銀髮健身俱樂部，完善教育、文化及長者照顧資源。

她指出，未來將推動雲173線聯美大橋改建、農地重劃區農水路更新及土庫綜合行政暨運動中心，串聯自行車道與水岸步道，改善交通及休閒環境。產業方面，配合縣府9+1產業園區布局，盼讓土庫成為科技廊道一環，帶動就業及地方發展。

許淑華表示，張麗善八年來為雲林打下良好基礎，張嘉郡具國會問政經驗、外語能力及國際視野，有能力接棒推動縣政。雲林、南投同屬中台灣生活圈，產業發展各具特色，兩縣有很大的合作空間，未來可深化農業、觀光、交通及產業合作，整合區域資源，形成更完整的區域發展網絡，期待張嘉郡接棒後，串聯中台灣各縣市力量，帶動區域發展，創造更多發展機會。

南投縣長許淑華（右二）到雲林陪同張嘉郡拜廟並掃街拜票。圖／張嘉郡提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡到土庫拜票，所到之處獲熱烈歡迎，並與選民熱情互動，展現人氣。圖／張嘉郡提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡到土庫拜票，所到之處和選民熱情互動，展現人氣。圖／張嘉郡提供