連江縣長選舉公辦電視政見發表會今登場，現任縣長王忠銘與候選人曹爾元正面交鋒。曹爾元質疑王忠銘上屆選舉曾承諾只做一屆，如今卻再度參選，批評缺乏誠信，甚至要求王退選；王忠銘則反擊，縣政治理必須具備政策評估能力，不是看到什麼就開支票，強調不能將馬祖交給方向不明的人。

曹爾元在政見發表會中指出，民主不應只有選舉，更需要正常的權力輪替，讓競爭成為馬祖進步的動力。他質疑，王忠銘上屆曾公開表示只做一屆，如今卻爭取連任，讓他無法認同，直言「你沒有信用，你的政績、你所有前面的政見，哪一個人還可以信任？」並要求王忠銘退選，才對得起鄉親。

曹爾元也將矛頭指向王忠銘的施政表現，質疑縣府重大工程進度、船舶維修及行政管理問題，認為王忠銘自稱具有企業執行長的管理能力，實際施政卻存在諸多爭議。他更質疑王忠銘屢次宣傳「五星縣長」評價，卻未正視地方建設問題。

王忠銘回應，縣政工作必須承上啟下，現任團隊接手約114億元建設案件，分布於四鄉五島，推動過程難免遭遇困難，但能夠解決問題才是重要的施政能力。他強調，縣府團隊長年努力向中央爭取預算，卻遭對手批評執行不力，認為曹爾元沒有理解基層人員的辛勞。

針對「五星縣長」批評，王忠銘表示，這項評價並非自己給予，而是鄉親的肯定，也是縣府團隊的榮譽與責任。他並批評曹爾元不斷攻擊現任團隊，質疑對方是否有能力帶領縣政。

曹爾元在結論階段再度回應，強調自己並非痛恨或否定縣府人員，而是認為王忠銘「領導不公」，他主張縣政不應只是延續前任政策，更必須有所超越，提出創新建設與產業發展方向，讓馬祖走出新的道路。

王忠銘則在最後發言表示，擔任地方首長最重要的能力是政策評估，若未審慎考量可行性便開出政見支票，恐對縣政造成負擔。他強調，施政必須有整體藍圖，不能只是想到什麼就提出什麼，並以縣府規畫的「智慧韌性島嶼」作為未來施政方向。