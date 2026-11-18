宜蘭縣長選舉首場政見會今下午登場，5名候選人登場，國民黨吳宗憲與民進黨林國漳捉對廝殺，砲火猛烈。吳宗憲提6問，質疑對手迴避辯論、抄襲政見等問題；林國漳強調拒絕抹黑，端出全方位願景；無黨候選人楊鉯婷提到數年前車禍，以被害人身分申請法律諮詢，遭林國漳冷漠對待，一連串打擊讓她難過掉淚。

5人發言順序吳宗憲、劉燦輝、楊鉯婷、林國漳、陳宏毅。藍綠候選人互拋質問，無黨候選人劉燦輝、陳宏毅說明參選動機理念；楊鉯婷110年車禍求助無門，曾請求安排公益律師諮詢，她在政見會多次問林國漳「你還記不記得我？」她說，這位總統推薦1號候選人，當時拿到她的資料「連一字一句話都沒有回我」，「就這樣看一眼就還我，看一眼就還我」換下一位，讓她很無言。

吳宗憲質疑林國漳不敢辯論，號稱「放棄賺錢、奉獻故鄉」，投資亞別建設公司在各大建案中賺多少錢？宜蘭近四年房價漲逾15%，年輕人買不起房；若縣長握有都市計畫、容積建蔽等審議權力，如何跟建商利益迴避？轄下公務員敢依法審查林顧問擔任大股東的投資建案嗎？

立法院三讀通過65歲以上長者免健保費，遭行政院說違憲、不執行，吳宗憲問林國漳支不支持政府編列預算，補助65歲長者免健保費？願不願意以行政院顧問身分，一起到行政院抗議爭取？

吳宗憲說，他提出宜蘭加入TPASS一卡制、「北北基桃宜」區域合作，發展宜蘭AI與科技產業等主張，其中許多政策遭到林國漳先批評、後抄襲；未來5年AI用電需求預估暴增8倍，中央同意核二廠重啟，請問林支不支持核能？如果不支持，電從哪裡來？

吳宗憲質疑林國漳與新潮流關係，未來縣府是否會讓新潮流班師回朝？林是否支持修正後的財劃法？是否同意農地種電與風力發電？為何五結反風電時不站出來？鄉親要的是幫宜蘭人說話、而非替中央護航的縣長。

林國漳說要當一位「全民縣長、照顧全民」，在社福與青年政策上承諾將生育補助提高至每胎3萬元、補助0到6歲掛號費；針對長輩推出每年1萬2千點「智慧敬老卡」及補助皮蛇疫苗；他將成立「運動暨青年發展處」、建置400戶青年婚育宅，讓青年有更多就業、創業機會；在交通與產業方面，主張加速高鐵延伸與鐵路高架化，讓宜蘭對外疏解車流，對內暢行無阻。

他承諾帶領宜蘭走向文化治縣，讓宜蘭引以為的本土文化，透過教育傳承，讓宜蘭的孩子扎根本土，也有走向世界的能力，更將廣植「300座微型森林」搭配全方位治水計畫，讓宜蘭成為安全美麗的花園城市。

林國漳針對對手的連番質疑逐一澄清，他強調，始終堅持打一場乾淨、正面的選舉，自己只講政見與願景，沒有透過負面的文宣與看板來攻擊對手，因為宜蘭有民主聖地的精神，所以絕不會如對手一般，用抹黑的選舉手段。

林國漳表示，對他來說宜蘭從來不是小地方，因為這裡是他的家，一輩子最放不下的地方，他感性喊話，宜蘭山海與龜山島陪伴他走過人生的每個階段，無論離鄉的宜蘭孩子走多遠，龜山島永遠是回家的方向，請鄉親在11月28日回鄉，為未來投下寶貴一票。