國民黨花蓮縣議會黨團持續追打無黨籍縣長候選人張峻曾糾眾暴力傷人遭提報流氓管訓的黑歷史。張峻強調，「檢肅流氓條例」部分條文違憲，備受人權爭議已廢止，卻因選舉成為攻擊工具，感訓裁定不是刑事有罪判決，這份歷史資料如何取得，是否可公開等，將請律師查證。

藍營黨團書記長吳建志今天提出花蓮地院九十年度感裁字第六號裁定，指控張峻涉及20多年前到光復鄉一間卡拉OK店砸毀機台索討5萬元，因業者未交保護費，又率眾圍車持刀棍砍傷人等暴力案件，質疑「曾遭法院裁定交付感訓的人，是否適合擔任縣長」？

張峻在臉書發文回應，表示宣布參選到現在，各種打壓、抹黑、攻擊，一波接一波，現在連20多年前的事情都被重新翻出來，讓他非常無奈。

張峻說，國民黨的文宣引用的是依據「檢肅流氓條例」所作成的感訓裁定，當年的感訓制度長期存在人權爭議，包括秘密證人、對質詰問權受到限制，以及人民難以充分行使防禦權等問題，司法院大法官於2008年作成釋字第636號解釋，宣告「檢肅流氓條例」部分違憲，條例已在2011年正式廢止。

「感訓裁定不是刑事有罪判決，當年的調查指控，也不能不經查證，就全部當成已經證實的犯罪事實」張峻表示，藍營如何取得這些歷史司法資料、是否依法可以公開，以及文宣內容有沒有斷章取義，將請律師查證，也不會因為這些攻擊而退縮，放棄改變花蓮的決心。