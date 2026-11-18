國民黨高雄市長候選人柯志恩競選總部今天表示，針對11月上旬連3天發生共5死火警，「消防改革不能只喊口號」，呼籲高雄市府須從補足人力、改善勤務制度到保障合理工時來改革，成為消防員的後盾。

高雄市11月8日鳥松區火警，造成2人死亡、隔日岡山區發生火警又造成2人死亡，不料，11月10日旗山區火警再造成1人死亡，3天3場死亡火警，令引起社會關注公共安全與消防員的工作量。

柯志恩今天提出消防改革方向表示，首先是補足消防人力，指高雄消防服務人口比是六都第一，平均每名消防員得要服務1637名市民。她允諾，未來持續編列預算員額，並與消防署積極協調，盡速擴編消防人力，讓消防員不再長期處於人力吃緊的狀態。

至於消防員2年內未休完時數的補償加班費問題，柯志恩認為，涉及府內整體制度，市府應協調出一致性的處理方式，依法合理保障消防員的勞動權益。

高雄市消防局表示，針對救災量能與消防勤休制度，近年預算員額增加494人，整體將達2105人，除了透過外補徵才等多元管道增補以外，明年更向中央申請配賦176名人力；在人力陸續到位前，均透過跨分隊聯防與科技救災設備，確保救災量能無虞。

消防局並表示，目前有4支分隊實施服勤16小時、休息8小時、隔日輪休，所有分隊均依消防署規定辦理，對超勤與補休也依中央規範辦理，未請領超勤加班費的時數，可妥善安排於期限前完成補休，確保同仁權益不受影響。