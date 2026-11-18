翡翠水庫種光電板議題持續延燒，民進黨桃園市長候選人黃世杰稍早在臉書表示一旦選上市長，絕不可能也不允許任何水庫設光電板，強調自己不但會守護桃園人飲水，也會解決交通問題，確保產業在地生根發展。

黃世杰表示，守護桃園是他一生職志，一旦選上桃園市長，絕不可能，也不允許任何水庫裝設光電板。他不但會保護桃園人飲水的安全，更會消滅幽靈公車，確保台積電和美光在桃園生根發展，讓市民生活安心，交通便利，工作機會滿滿。

黃世杰也說，張善政過去力推「垃圾費隨袋徵收」，在市民困擾驚惶之際，他強烈主張該政策未與民眾充分溝通，應該停止推行，而在民進黨陣營推出政見後，日前終於得到「不強推家戶隨袋徵收」的承諾。

另外，黃世杰也允諾用打擊散布性私密影像的魄力，全力維護婦幼安全，保障生活環境。對於桃園的飲用水，他也秉持同樣原則，市民有疑慮的政策就不應該實施，「桃園人在意的一切，黃世杰都在意」。