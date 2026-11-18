水庫光電爭議成藍綠選戰攻防，國民黨高雄市長候選人柯志恩今表態反對水庫設置水面型光電設施，主張若當選市長，全面檢討阿公店、鳳山水庫既有光電設施，逐步推動拆除，提出「高雄好水計畫」，從水源保護、輸水管線到家戶淨水全面改善，盼讓市民安心用水。

柯志恩指出，守護高雄山林與水源安全沒有任何妥協空間，從過去美濃大峽谷、燕巢垃圾山，到柏油山、廢柴山等環境事件，凸顯土地保護的重要性。

針對阿公店水庫、鳳山水庫既有水面型光電設施，她主張重新檢討，在市民對飲水安全的疑慮尚未釐清前，應停止後續設置計畫，並逐步推動拆除既有設施。

對於外界將鳳山水庫光電案歸咎於前市長韓國瑜任內核定，柯志恩說，該案從陳菊市長任內由台電招標、韓國瑜任內核發許可，到陳其邁任內動工及完工，橫跨三任市長，不能簡化為單一任期的責任。

她表示，無論哪一任市長推動、哪個政黨支持，涉及環境保護與市民安全，都應勇於檢討、該改就改，不應讓飲水安全淪為政黨攻防。

除了水庫光電議題，柯志恩也將改善自來水品質列為重要政見，她提到，日前參加歷史教師呂捷的節目時，呂捷反映高雄水質問題，許多市民家中雖有自來水，仍習慣定期到加水站買水、提水，反映民眾對飲水品質的期待。

柯志恩說，改善水質是她4年前就提出的政見，這次規畫「高雄好水計畫」，主張成立「水質改善專案辦公室」，從水源保護、儲輸水改善及家戶淨水三大面向著手，強化高屏溪流域汙染管制、改善鳳山水庫水質，並加速汰換老舊管線、升級淨水設備。

另，家戶飲水將優先補助弱勢家庭安裝淨水器，朝全市家戶免費裝設淨水設備目標推動，降低民眾對飲水安全疑慮。

她強調，讓市民喝到安心的水，是城市治理最基本的責任，若當選市長，將從水源到家戶全面改善飲水環境，讓市民不必再為日常用水品質煩惱。