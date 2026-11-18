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張麗善南下嘉義陪吳品叡掃街 柯文哲上戰車為嘉縣議員候選人助選
雲林縣長張麗善今天南下嘉義，陪同無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡，兩人一起站上戰車掃街，同時也為嘉義縣無黨大聯盟議員多名候選人拉抬聲勢。民眾黨創黨主席柯文哲也到嘉義縣，陪同黨籍議員候選人萬家甫站上車隊，沿街拜票，選前倒數10天全力衝刺。
嘉義縣議員第四選區（朴子、東石、六腳）今年競爭激烈，現任議員黃嫈珺轉戰朴子市長，民進黨議員姜梅紅、國民黨議員李國勝、無黨籍議員蔡奇璋不再拚連任，三人各自交棒給兒子、妻子參選，再加上上屆競選失利呂文正捲土重來，以及六腳鄉長胞姊黃鈺惠參選，選情格外激烈。
蔡奇璋攜手首次投入議員選戰的妻子潘麗惠站上戰車，姜梅紅之子姜鈞翔以無黨籍參選議員，李國勝之子李家豪受國民黨徵召參選議員，另民眾黨首次在嘉義縣徵召萬家福參選議員，4人都站上戰車，跟隨吳品叡及張麗善車隊，沿路掃街拜票，請托鄉親投票支持。
張麗善說，雲林社口媽到朴子進香時，她看到吳品叡充滿熱情，迎接雲林鄉親，讓她留下很好印象，吳品叡年輕、有活力，善於操持財政，為公所還清債務，提升社會福利、老人津貼，盼吳品叡當選嘉義縣長、張嘉郡當選雲林縣長，促進雲嘉共同生活圈攜手發展。
吳品叡說，雲林、嘉義一家親，張麗善在雲林推動公糧收購津貼，補貼提升至每公斤1.2元，她也會和農民站在一起，爭取更多權益；除了還清公所8千萬元負債，疫情時也發放防疫津貼1千元，丹娜斯風災2千元振興金，逐年提升社會福利，希望有機會當選縣長，繼續為鄉親服務。
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