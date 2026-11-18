嘉義市長選戰最後關鍵，藍白共推市長候選人張啓楷遭爆料，4月19日跑行程，在經國新城附近人行道旁，對著路邊灌木叢小解，引發外界議論。張啓楷下午在競總開記者會，由民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲陪同，再度鞠躬道歉，坦承行為失當，表示已親自前往市府環保局說明、致歉，並願意接受依法裁罰。環保局表示，已完成行政裁處，開出1200元罰單。

隨地便溺，違反廢棄物清理法，罰鍰最少1200元至最多6000元，黃國昌認為，張啓楷是市長候選人，也是公眾人物，應接受比一般民眾更高標準的檢視，建議環保局依廢棄物清理法最高罰鍰裁處，展現公眾人物對自身行為負責態度。

環保局長孫意惇表示，張啓楷隨地便溺，違反廢棄物清理法，罰鍰1200元至6000元，環保局依法令及裁罰準則，從汙染程度、汙染特性及危害程度等三面向評估，最後決定依最低罰鍰1200元裁處，罰單已經開出，由張啓楷派人領回依法繳納。

孫意惇指出，裁罰考量包括便溺造成的汙染程度相對輕微，張啓楷初犯認錯有悔意，尿液排放量造成環境危害輕微，綜合三項因素後，決定以最低金額開罰。孫意惇強調，行政裁罰必須依照法令及裁罰準則，依個案汙染程度、特性與危害情形評估，評估結果裁罰1200元。