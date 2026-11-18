民進黨高雄市長候選人賴瑞隆21日下午將在大旗美地區舉辦團結應援大會，邀請行政院長卓榮泰、立委蔡其昌及市長陳其邁站台；國民黨市長候選人柯志恩同晚則在捷運鳳山西站旁舉行造勢，立法院長韓國瑜預計出席。賴瑞隆下午受訪，稱對韓國瑜再回高雄站台「尊重」，但高雄別再走回頭路。

賴瑞隆今天下午展開大岡山地區車隊掃街，下午受訪時曝光大旗美團結應援大會活動規畫，造勢活動預計本周六下午4時起在高雄市旗山體育場舉行。

賴瑞隆說，周六重量級貴賓有陳其邁市長，他讓高雄有很大的一個進展跟改變，再來則是立委蔡其昌，也是中華職棒的會長，蔡會長讓棒球走向國際，最後則是卓榮泰院長，這也是他首度南下高雄助講。

選前最後黃金周，國民黨市長候選人柯志恩同晚則在捷運鳳山西站旁舉行造勢，立法院長韓國瑜預計出席站台。

賴瑞隆今下午被問到韓國瑜站台，他表示，韓國瑜當初選上市長後，就無心市政離開高雄被罷免，最近韓國瑜又提到愛情摩天輪，甚至要在台南、高雄蓋萬里長城，讓大家擔心「韓國瑜回來了」，怕高雄又倒退；對於柯志恩找韓國瑜站台，他「尊重」，會繼續進步向前走。