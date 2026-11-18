民眾黨主席黃國昌下午在嘉市長候選人張啓楷競總，接受媒體聯訪，針對立委沈伯洋談及修正「光電三法」說法，批沈伯洋可能連自己在立法院投票支持法案內容都不清楚，並指民進黨長期以來立場，就是水庫設置光電板不必進行環境影響評估。

黃國昌表示，當年推動修正光電三法之前，他曾在立法院質詢水庫設置光電板的環評問題，當時包括高雄大樹、烏山頭水庫等地，都已有光電設施。他曾要求相關單位說明，從2016年至2024年底，水庫光電設施究竟有多少件實施環評，得到的答案是零件。他據此批評，民進黨過去對水庫光電設置的態度，就是不必環評，如今卻反過來指責在野黨，甚至質疑在野黨造謠。

黃國昌點名民進黨立委陳亭妃，批評她公開場合宣稱目前水庫沒有設置光電板，反問烏山頭水庫現有光電設施難道是民眾的幻覺？他也質疑，經濟部多次要求翡翠水庫進行光電設置調查，若真的只是調查、沒有推動設置的政策意圖，為何台南、高雄市府曾同意相關設置？他要求台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁說明，相關決策的政治責任應由誰承擔。

黃國昌將矛頭指向民進黨，質疑部分民進黨民代辦公室助理是否在光電業者擔任顧問，要求公開盤點相關人員及利益關係。他表示，當年推動光電三法，就是希望改善光電產業亂象，相關立法院質詢及議事紀錄都可以公開檢視。

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷強調，已將「嚴禁蘭潭設置光電板」列為重要政見，目的守護市民飲用水安全。他指出，8年前市長選舉，當時市長涂醒哲任內曾因蘭潭計畫設光電板議題引發攻防，後來並未設置，他再次明確承諾，反對在蘭潭設置光電板，呼籲對手王美惠表態，不應迴避市民最關心的飲用水安全問題。

對此，王美惠競總不回應。