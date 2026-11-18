連江縣長選舉公辦政見發表會今天下午登場。無黨籍曹爾元主張多元住宅、成立兩岸中轉貿易區等政策；爭取連任的國民黨籍王忠銘則推動新建船舶、智慧韌性島嶼等。

115年連江縣長選舉公辦政見發表會今天下午2時起登場，流程依序為候選人各6分鐘政見申論，2位發問人發問，候選人每問回答6分鐘，以及結論各6分鐘。抽籤結果，發言順序為曹爾元、王忠銘。

曹爾元申論表示，當選後將推動交通、醫療、住宅、青年四大政策。交通包括北竿機場邊建邊飛、北竿中澳口升格國內商港、南竿周五夜航、增加莒光貨船班次等；醫療方面縣立醫院升格部立、離島病患後送無須先送南竿；罹癌醫療補助。

住宅方面，曹爾元說未來將通盤檢討全縣都市計畫、興建多元住宅、補助修繕閩東建築；青年政策則有大學以上就學津貼、博士學位獎助金新台幣50萬元、生育補助加碼等。他強調，民主政治權力應正常輪替，讓改變成為馬祖成長動力。

王忠銘申論指出，縣政為一棒接一棒，盼為年輕人一搏，讓政權和平轉移。上任時接下全縣共114億元建設案，橫跨四鄉五島。並推動全台僅見的公托0排隊、50歲以上免費施打帶狀皰疹疫苗等「小確幸」。此外，各鄉社會住宅陸續興建、提高生育補助等，都讓人民有感。

王忠銘說，未來將推動新造19噸東西莒航線船舶、高雄馬祖空中航線明年旺季期間增至3班；增加設籍長者兩馬小三通船票補助至每人每年3900元；爭取小型滾裝船（Ro-Ro）行駛島際交通等。

提問人環節，針對政治大學教授何怡澄問如何向中央爭取預算，與提高財政自主，及銘傳大學副教授劉昊洲問如何推動交通、觀光與人才發展，曹爾元質疑對手王忠銘說只選一屆卻食言、團隊多位官員捲入弊案、船舶「東海明珠」修繕達16個月等，認為王缺乏誠信及民主概念，應退選表示負責。

王忠銘回擊說，所有工程案均依法執行，且興建中遇到的問題均已解決，若有不良行為就依法送辦。縣府團隊獲獎無數，但曹爾元只會抨擊團隊執行不力，這樣的人是否該讓他當縣長。

結論環節，曹爾元強調，不是批評縣府團隊，而是王忠銘領導無方。五星縣長是來自鄉親疼惜而非實際政績，縣政工作應該是超越而非延續。他並提出北竿塘岐運動中心暨多元住宅、南竿山隴澳口暨梅石聯外道路建設案，與兩岸中轉貿易區等計畫，創造馬祖更多產業與土地價值，經濟起飛。

王忠銘則指出，支票誰都會開，但沒經過政策評估，一定會帶來重大災難。縣府團隊打造馬祖「智慧韌性島嶼」案，將科技應用於交通、觀光、文化、醫療、消防、環保與水網，已獲行政院拍板定案。未來更將導入AI，提升行政效率，減輕同仁負擔，實現馬祖成為便民的智慧島嶼。