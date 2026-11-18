無黨籍金門縣長候選人張國威今天在公辦政見發表會上公開表態宣布「從今天起全力支持同為無黨籍的李文良」，呼籲原本支持他的鄉親將選票集中投給李文良。對此，國民黨縣長候選人陳玉珍在會後受訪時表示，選舉從來不是到了選舉期間才談要做什麼，施政與地方經營都是一步一腳印累積，強調自己25年來持續耕耘，對自己有絕對信心，也相信金門鄉親有智慧、能做出正確判斷。

陳玉珍被問及兩名候選人結盟對選情的影響時表示，選民自有雪亮眼光，她也嘲諷，有的人「前一天說得天花亂墜，隔天卻半途而廢」，她質疑這樣的推薦與保證究竟有何意義，並認為選舉最終仍要回歸候選人長期累積的努力與實際表現。

對於為什麼會選擇在今天宣布這個震撼彈？張國威則說明，選擇在政見發表會公開宣布結盟，是因為當天媒體齊聚，能一次向外界說明決定，他透露，其實雙方是在近期才開始整合，主要是對於近期選情氛圍及政治勢力發展有共同看法，認為不希望家族勢力持續擴張，因此決定合作翻轉金門。

張國威指出，「近期對手不斷在媒體上釋出好像一定會當選，其他的人一定沒辦法」，在這個情況下，大家都不以為然，也促使理念相近者重新思考合作可能，他認為目前仍有三成多選民尚未表態，整合後仍有機會改變選情。

李文良則感謝張國威及其團隊、支持者願意做出這項決定，認為政治整合並不容易，對於對方為金門發展釋出的善意，將予以尊重與珍惜，也願意承擔整合後的責任，希望由自己接下縣長職務，實踐雙方共同的地方治理理念。

至於結盟後如何合作，李文良表示，兩人原有競選步驟與策略原則上仍照既定規劃推進，但將適度調整，包括掃街、造勢及宣傳等面向，未來也會研議如何共同合作，擴大選戰效益。

李文良認為，民調僅供參考，過往金門選舉民調與實際結果仍可能有所落差，最後仍要看選民選擇；他相信隱性選民會做出判斷，選出最能代表金門、適合帶領地方發展的縣長；張國威也認為，仍有三成多未表態選民，結盟後選情仍有翻轉空間。