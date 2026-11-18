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蔡康永發文「私下講」諧音「撕下蔣」？ 沈伯洋：不隨意幫本人解讀
藝人蔡康永連兩天以「如何讓人想聽你」為題發文，第一篇文末放上橘色帆船，第二篇則提了3次「私下講」，被解讀成撕下台北市長蔣萬安。民進黨台北市長候選人沈伯洋今被問及此事時回應，在他本人沒有講之前，我們不隨意幫本人解讀。
蔡康永繼昨日臉書發文「如何讓人想聽你」之一，今天再發文「如何讓人想聽你」之二，他寫下「1可能逆耳的內容，私下講，避免公開講，避免在多人的群組講；2私下講，對方可能覺得比較親近，覺得跟你的關係不同；3私下講，彼此都比較願意認錯，促成改變的機率也比較大。」
沈伯洋下午出席30世代未來領袖跨界論壇，媒體問蔡康永今發文3點都提到「私下講」，也被解讀撕掉蔣萬安等雙關諧音、不挺蔣而支持沈。沈認為，大家想像力比較豐富，「我尊重大家的創意，在他本人沒有講之前，我們不隨意幫本人解讀。」
沈伯洋表示，不管大家講什麼，尤其像蔡康永寫了很多東西，是溝通很重要的事。他現在也一直跟支持者說，跟大家溝通時要注意哪些細節，但蔡康永寫得更精細、更白話，也不只適用選舉，在說服大家時，像政治人物也都應該要謹守這些原則。
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