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選前倒數10天瑞平雙貢車隊掃街 川伯雨中滿面笑容請託支持
選前倒數10天，國民黨新北市長候選人李四川今天下午與立委廖先翔，在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮地區以車隊掃街方式拜票，適逢東北季風南下，一行人冒著寒風大雨在山間道路掃街拜票，滿臉雨水的川伯笑著面對天候。
李四川今天下午以車隊掃街方式拜票，由於東北季風南下沿途下起大雨，滿臉雨水的川伯笑著面對這種惡劣天候，而沿路上更不時有支持民眾施放鞭炮夾道歡迎，並送上象徵各式「當選」、「好彩頭」、「包中」等寓意的物品，讓川伯笑得合不嚨嘴。
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