民眾黨主席黃國昌下午在嘉市長候選人張啓楷競總，接受媒體聯訪，今天立法院財政委員會質詢，立委賴士葆追問曠世智能獲得政府資金投資，為何不適用利益衝突迴避法，審計部副審計長坦言對此有所疑義，已發函法務部釐清。黃國昌對前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純曾任董事曠世智能公司，獲得國發基金及台企銀創投投資約4500萬元，卻被財政部認定不適用「公職人員利益衝突迴避法」，痛批民進黨政府「國庫通家庫」，甚至不惜扭曲法律解釋也要包庇到底。

他認為，這起經國際媒體BBC報導爭議，已不只是政治人物是否涉及利益衝突，更嚴重的是國家機關是否為了保護特定政治家族，破壞法律制度及文官體制。黃國昌質疑，行政院長女兒擔任負責人的公司，卻由行政院所屬國發基金及公股行庫拿納稅人的錢投資，難道沒有利益衝突？這個問題不需要念法律，任何民眾都能判斷。

黃國昌以租屋為例表示，如果行政院長家人經營的公司向國發基金承租一間每月租金5萬元的房子，可能涉及利益衝突迴避法；但如果不是租房子，而是國發基金與公股銀行拿出4000多萬元投資這家公司，卻被解釋為不適用利衝法，這樣的法律標準令人難以接受。他

更連續反問：「這是哪門子的北韓法學？」痛批民進黨為了替特定政治家族解套，讓法律出現不合理的解釋。

針對投資金額及持股比例，黃國昌質疑，蘇巧純家族以約2000多萬元取得曠世智能三成以上股權，國發基金及台企銀則投入約4000多萬元，取得持股約17％，政府投資成本與取得股權比例明顯不對稱。他並質疑，國發基金當時以每股13元價格投資，相關投資估值及決策過程究竟是否經過專業評估，要求政府完整交代。

黃國昌認為，國發基金及公股銀行本應由專業人士進行投資評估，如果相關投資不是基於專業判斷，而是受到政治關係影響，就不只是投資績效問題，更涉及公共資源是否遭到不當運用。他痛批，納稅人的錢不應成為政治人物家族企業的資金來源，政府也不能一方面要求人民遵守法律，另一方面卻為特定人士開啟方便之門。

黃國昌進一步批評，事件曝光後，相關主管機關至今仍未充分回答外界對投資價格、持股比例及利益迴避的疑問，蘇巧慧也沒有正面說明。他認為政治人物就應該直接面對媒體，接受各種尖銳提問，而不是在經過安排、篩選的場合回應問題。

黃國昌強調，這起事件最嚴重的不是單純的投資爭議，而是當政府機關被質疑為了包庇特定政治人物，甚至扭曲法律解釋，傷害的將是整個國家的制度。他痛批，民進黨不僅讓納稅人承擔投資風險，更可能摧毀台灣民主法治的根基，呼籲民眾正視這場文官體制與公共治理危機。