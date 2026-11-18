民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司獲政府4500萬元投資，遭質疑違反「公職人員利益衝突迴避法」，但國發會與財政部卻都稱不適用該法。國民黨立委王鴻薇表示，現行法規存在漏洞，恐讓有心人士藉機利益輸送，因此將提案修法，把「投資」納入規範，防堵公職人員及其關係人獲取不當利益。

王鴻薇表示，行政院前院長蘇貞昌女兒、蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任董事及第二大股東的「曠世智能」公司，於2022年11月獲得國家發展基金（國發基金）近2000萬元的「創業天使投資方案」資金與相關補助；這件事情引起社會譁然，閣揆二親等親屬的公司接受公股投資與補助，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」，疑似有利益輸送與官庇護嫌疑。

王鴻薇指出，英國廣播公司BBC日前報導新北市長選情，特別指出蘇巧慧近期最大爭議，就是妹妹蘇巧純的公司在父親蘇貞昌擔任行政院長期間，取得政府投資及補助，引發利益迴避質疑，對國際社會與國人負面觀感影響甚重。然而，國家發展委員會11日回覆，國發基金以投資方式協助我國產業發展，與一般補助、買賣、租賃、承攬或其他採購、交易型態「不同」，因此也目前無相關規定適用。

王鴻薇說，身為國會議員，就應該對有闕漏、疑慮的法案修補起來，避免有心人士藉由法律的漏洞鑽竅門、利益輸送。為端正官箴、遏阻貪汙腐化及不當利益輸送，她就「公職人員利益衝突迴避法」第14條提出修法，將「投資」納入規範，要求公職人員或其關係人，服務或受其監督之機關團體不得具有投資之行為。