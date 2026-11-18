李四川競選辦公室指出，國民黨和民眾黨在去年聯手修正「環境影響評估法」等光電三法防光電板無節制擴張破壞水庫等環境，質疑蘇巧慧及一眾民進黨立委卻白紙黑字投下反對票。蘇巧慧競辦發言人吳思萱表示，經濟部已說明，根本沒有在翡翠水庫設置水面光電設施的計畫，而翡翠水庫管理單位為台北市政府，台北市政府產發局今年三月才在自己網站上清楚說明太陽光電板並不屬於有毒廢棄物是「基本常識」，太陽光電板為國際間高度流通產品，須符合歐盟RoHS規定才能銷售。

吳思萱說，國民黨選在選前十天操作此一假議題，人民看在眼裡，都很清楚是單純的選舉操作。吳思萱強調，蘇巧慧團隊參選八百多天來始終秉持正面陽光的選戰，因此能得到愈來愈多市民的支持，離投票日僅剩最後十天，蘇巧慧團隊不會隨對方的負面選舉起舞。