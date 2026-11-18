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莊競程遭酸政見發表30分鐘照稿念 他邀高虹安公開對話談政策
新竹市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，爭取連任的市長高虹安批評民進黨候選人莊競程全程照稿念，質疑對市政不熟悉。莊競程回應，市民不希望候選人浪費時間討論看稿或背稿，歡迎高虹安公開當面對話，聚焦政策交換意見。
高虹安今天在政見發表會上指出，莊競程全程30分鐘都低頭看稿，連自己提出的政見都必須一字一句念出，甚至連呼籲選民11月28日投票支持都要看稿，認為這顯示莊競程對市政相當不熟悉，更質疑「一個沒有稿子的市長該怎麼進行市政？」
針對高虹安的批評，莊競程表示，今天出席政見發表會的重點，是向市民提出治理城市與照顧市民的願景，如果高虹安能針對政策主張交換意見，才是真正對市民有益的事情。
莊競程強調，如果高虹安時間允許，也歡迎雙方公開當面對話，畢竟市民不會希望看到市長候選人之間，針對看稿或背稿這件事，浪費太多時間討論。
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