民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文掀起討論。民眾黨國家治理學院主任翟本喬今天表示，對比同一指導教授另一名學生的碩士論文，兩人的文字重合率大約是27.5%，大概就是童子瑋辯稱「只有27%」的依據，不過這個數字還沒有算上其他論文的對比。翟本喬並稱有小訣竅，指要查抄襲來源，當然先從師兄姐那邊開始。

名嘴謝寒冰先前在直播指控，童子瑋的碩士論文涉嫌抄襲，經過比對發現42％內容與網路重複，而且有大段文字直接抄自維基百科。童子瑋競選辦公室回應，童子瑋的碩士論文整體文字相似度為27％，低於國立台灣海洋大學部分系所現行採用的30％標準。

翟本喬今天在臉書以「童子瑋的論文」為題發文表示，童子瑋的碩士論文寫於2017年6月，題目是「臺灣四大電信業者之經營績效評估以資料包絡分析法研究」，國立台灣海洋大學航運管理學系，指導教授李選士博士。

翟本喬說，另外還有一位羅卓傑先生，早在2013年6月就寫了一篇碩士論文，題目是「以資料包絡分析法評估台灣與鄰近國家主要電信業者之經營績效」，同樣是國立台灣海洋大學航運管理學系，指導教授李選士博士。

翟本喬指出，羅卓傑分析的是台灣、韓國、日本、香港與中國等15個主要電信業者，至於童子瑋分析的則是臺灣的四大電信業者。羅卓傑在論文當中寫下「本研究根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）所公布的2012年全球競爭力指數排名，由前30名的國家中挑選出台灣、韓國、日本、香港與中國的15個主要電信業者做績效評估」。

翟本喬再指，童子瑋在論文當中寫下「本研究根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）所公布的2012年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2012-2013）指數排名，由前30名的國家中挑選出臺灣、韓國、日本、香港與中國的15個主要電信業者做績效評估」。

翟本喬表示，童子瑋把羅卓傑的「台灣」改成「臺灣」，至於文獻探討部分，兩人寫同一個領域，找到相同的文獻不足為奇，但是童子瑋找到11篇文獻，其中就包括羅卓傑的9篇。再來是研究方法部分，兩篇論文重覆高達80%以上，最後則是結論與建議部分，羅卓傑建議「4G」是一大契機，事隔四年童子瑋建議「5G」是一大契機，略有進步。

翟本喬分析，童子瑋與羅卓傑論文的各章節文字重合率，分別為緒論50.6%、文獻探討37.8%、研究方法20.4%、研究結果與討論10.3%、結論與建議43%，另外還有改換公司名稱、年份及同義詞，或者將「4G」改為「5G」等部分，可能打斷連續相同片段，因此這種情形會被低估。

翟本喬表示，兩人論文的文字重合率大約是27.5%，大概就是童子瑋辯稱「只有27%」的依據，可是這只是對羅卓傑論文的重合率，還沒算上對其他論文的對比，「那個部分我還沒拿到，如果有的話，加起來一定超過海大規定的30%，到時候再來算。」

年底地方選舉進入最後倒數，民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文掀起討論。圖／取自翟本喬臉書

年底地方選舉進入最後倒數，民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文掀起討論。圖／取自翟本喬臉書