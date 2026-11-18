新竹市長選戰倒數10天，民進黨候選人莊競程選前黃金周再迎強力助攻！繼前總統蔡英文、新竹市前市長林智堅日前同框站台後，近期掀起「大洋流」的民進黨台北市長候選人沈伯洋，確定22日再度南下新竹，與莊競程「洋流程風」合體，總統賴清德也將力挺站台，力拚翻轉新竹選情。

莊競程在臉書公布22日造勢大會資訊，以「千呼萬喚始出來」形容支持者期待已久的沈伯洋再度來到新竹，興奮表示「大家一直敲碗的台北沈伯洋PUMA再次來到新竹啦！」並向支持者喊話「小水滴們、小微風們，準備好了嗎？」

莊競程表示，22日就是他的造勢大會，沈伯洋將再次助陣，與新竹隊並肩作戰、為新竹加油，更以「洋流程風，程風小隊準備乘風破浪！」號召支持者到場，為選前最後衝刺凝聚士氣。

沈伯洋近期在台北市長選戰掀起「洋流」聲勢，支持熱度更向外縣市擴散，先前「洋流號」車隊首度跨縣市助選，就選擇新竹市莊競程。

22日活動除沈伯洋外，賴清德總統、立委柯建銘、蔡其昌及內政部長劉世芳也將到場助陣，展現綠營團結氣勢。造勢大會上午10時在新竹市香山區廣龍宴會館停車場登場，上午9時開放進場，莊競程邀請支持者一起參與，為新竹隊加油。