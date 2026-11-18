新北市長激戰，今國民黨籍李四川與民進黨蘇巧慧都前往北海岸車掃，既拚陸戰也拚人氣。針對選舉公報李四川昨質疑蘇巧慧提的AI產業廊道政見出自於他的規畫，且許多政見是侯市長已在做，蘇巧慧今未正面回應，僅說她有提六大福利政見。李四川表示，對手提的六大政見所用預算近200多億，但她的計算是錯誤的，更不知道錢從哪裡來，且她在財劃法修正時還阻擋修法，不讓新北市有更多預算，現在卻又提這麼多預算的政見。

李四川更酸說，對於自己提的政見及好的政見「我都歡迎她來抄襲」，最重要還是要對我們新北市的市民有幫忙，最好的政見，就是讓新北市能夠一天比一天好。

李四川今在瑞芳街掃前受訪表示，無論是瑞芳、貢寮、平溪或雙溪，他以前在台北縣跟新北市服務時都時常造訪，尤其瑞芳及貢寮有許多漁村，看到海邊就回想他在小琉球長大一樣，若當上新北市長，一定會做濱海自行車道，帶動貢寮跟瑞芳觀光，也會推廣平溪與雙溪山城觀光，期盼東北角市民給予支持。

今媒體詢問，對於中央去函北市府是否可在翡翠水庫裝光電板，引發外界批評，李競辦今也稱去年蘇巧慧阻擋光電三法修法，就是縱容光電板設置在水庫，難怪蘇巧慧不敢反對翡翠水庫裝光電板。李四川回應說，翡翠水庫關係到台北市跟新北市市民的用水，光電板放置於翡翠水庫會影響我們所有的用水，他若當選新北市市長，絕對會與蔣萬安市長不讓光電板設在在翡翠水庫，不讓台北市跟新北市民喝到光電水。